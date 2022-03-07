Литовские волонтеры собрали для украинских военных 17 миллионов евро

Литва продолжает поддерживать Украину в Российско-украинской войне, помогая не только информационно и политически, но и финансово.

В частности, организация Blue/Yellow собрала на нужды украинских защитников 17 миллионов евро.

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Blue/Yellow поддерживает украинских солдат, волонтеров и отряды территориальной обороны.

На этот момент в Украину уже прибыл грузовик со снаряжением, обувью, спальными мешками, бронежилетами, медицинскими средствами и другим. В Украину также прибыли 20 внедорожников с вещами, необходимыми украинским военным,

– сообщили в организации.

Также литовцы жертвуют другим неправительственным организациям, которые собирают помощь беженцам и пострадавшим во время войны.

Кроме того, Литва предоставила Украине государственную медицинскую помощь в размере 3,7 миллиона евро.

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