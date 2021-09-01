По словам представительницы суда Неринги Лукошявичене, решение суда первой инстанции оставили без изменений. Оно является окончательным и не подлежит обжалованию.
К теме Киркорову запретили въезд в Украину на 3 года
Запрет въезда Киркорову
Департамент миграции Литвы включил Киркорова в список лиц, которым на 5 лет запретили въезд в страну. Соответствующий перечень создали по просьбе литовского министерства иностранных дел. Запрет вступил в силу 19 января 2021 года.
Основанием для запрета стало оправдание оккупации Крыма Киркоровым. Тогда артист пригрозил Литве и заявил, что страна-член Евросоюза нарушает его права человека, и если нужно, он дойдет до Европейского суда по правам человека.
Певец нанял адвоката и подал в суд. Однако 14 июня 2021 года Окружной административный суд Вильнюса отклонил его жалобу. Поэтому исполнитель подал апелляцию, но и ее отклонили.
"Мягкая сила" России
Согласно информации Департамента миграции Литвы, действия Киркорова расценили как угрозу государственной безопасности. Объяснили это тем, что он является популярным певцом и продюсером, который влияет на людей в России и странах бывшего Советского Союза.
Именно поэтому концертная деятельность Киркорова является инструментом "мягкой силы" России за рубежом. Выступлениями на незаконно оккупированном полуострове Крым он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины и косвенно оправдывает агрессию Кремля.
Невъездной Киркоров: что известно
- Российского певца Филиппа Киркорова 22 июня 2021 года внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.
- Исполнитель эмоционально отреагировал на свое присутствие в "черном списке" и заявил, что "музыка вне политики".
- Впоследствии он якобы исчез из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности и поблагодарил украинцев за любовь. Эту ситуацию объяснили судебными прецедентами.
- Официальный запрет на въезд в Украину не помешал отдельным гражданам фотографироваться с Киркоровым. Шоумен Владимир Остапчук с женой Кристиной отдыхают в Греции и проводят досуг с российским артистом.