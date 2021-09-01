За словами представниці суду Нерінги Лукошявічене, рішення суду першої інстанції залишили без змін. Воно є остаточним та не підлягає оскарженню.

До теми Кіркорову заборонили в'їзд до України на 3 роки

Заборона в'їзду Кіркорову

Департамент міграції Литви включив Кіркорова до списку осіб, яким на 5 років заборонили в'їзд у країну. Відповідний перелік створили на прохання литовського міністерства закордонних справ. Заборона набрала чинності 19 січня 2021 року.

Підставою для заборони стало виправдання окупації Криму Кіркоровим. Тоді артист пригрозив Литві та заявив, що країна-член Євросоюзу порушує його людські права, і якщо потрібно, він дійде до Європейського суду з прав людини.

Співак найняв адвоката та подав до суду. Однак 14 червня 2021 року Окружний адміністративний суд Вільнюса відхилив його скаргу. Відтак виконавець подав апеляцію, але і її відхилили.

"М'яка сила" Росії

Згідно з інформацією Департаменту міграції Литви, дії Кіркорова розцінили як загрозу державній безпеці. Пояснили це тим, що він є популярним співаком та продюсером, який має вплив на людей в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу.

Саме тому концертна діяльність Кіркорова є інструментом "м'якої сили" Росії за кордоном. Виступами на незаконно окупованому півострові Крим він свідомо заперечує територіальну цілісність та суверенітет України і опосередковано виправдовує агресію Кремля.

Нев'їзний Кіркоров: що відомо