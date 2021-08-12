В'їзд заборонили в інтересах національної безпеки. Про це 24 каналу повідомили в Службі безпеки України.
Раніше Кіркоров став загрозою нацбезпеці – Мінкульт вніс його в "чорний список"
Керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду Кіркорову на територію України терміном на 3 роки,
– розповіли в СБУ.
Зауважимо, що раніше про заборону повідомляли у ЗМІ. Виконавець поки що це не прокоментував.
Що цьому передувало
- Ще 22 червня співака додали до списку людей, які загрожують нацбезпеці України.
- Музикант відреагував на таке рішення скандальним відео. Казав, що нібито в Україні "ненависть до Росії захльостує", тому "якщо Кіркоров стає загрозою для держави, її можна лише пожаліти".
- Проте 27 червня СБУ повідомила, що Кіркорова вилучили зі списку людей, які загрожують нацбезпеці. Пояснювали це судовими прецедентами.
- Якщо співака немає у "чорному списку", то в Україні можна транслювати фільми за його участю, концерти та пісні.