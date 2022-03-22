Литр водки, антифриз и ворованные праздники: СБУ обнародовала служебные документы вояк Путина

У российских военных в основном только школьное образование, и ходят они в своих портянках три месяца подряд. А один из важных элементов рациона орков – литр водки.

Служба безопасности Украины получила достаточно интересные документы от российских военнопленных. Офицеры оккупантов ведут социально-психологический портрет своего личного состава, который многое объясняет.

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Хотя на улице уже 21 век, но по происхождению они до сих пор делят своих солдат "из рабочих, из крестьян". Очевидно, что эти понятия уже давным-давно устарели.

Разделение российских военных по происхождению / Скриншот СБУ

Ваньки не могут без "водочки"

Хотите понимать обобщенный портрет рядового российского захватчика? У него обычно только школьное образование, ходит он в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – 1 литр водки,

– отмечают в СБУ.

Кроме литра водки, российские воины также имеют медовуху. Но самый большой "цирк" происходит с антифризом: они проходят специальный инструктаж, на котором объясняют, что эту жидкость употреблять нельзя. Ведь антифриз – яд.

Сведения об антифризе / Скриншот СБУ

Враг празднует проигранные сражения

Не забывают оккупанты и о "культурном аспекте". Так, у них есть целый список праздников, которые они должны отмечать. Среди них есть достаточно сомнительные даты:

Куликовское сражение, где один ордынский хан Тохтамыш разбил другого хана Мамая;

Бородинская битва, в которой Наполеон разбил русских и впоследствии занял Москву.

"Итак, если россияне так гордятся своими поражениями, то и очередной провал в Украине также станет для них большим праздником? А мы делаем все возможное, чтобы наш день победы над РФ наступил как можно скорее! Слава Украине!" – добавил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Социально-психологический портрет российского военного: смотрите видео от СБУ