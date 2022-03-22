Служба безпеки України отримала достатньо цікаві документи від російських військовополонених. Офіцери окупантів ведуть соціально-психологічний портрет свого особового складу, який багато що пояснює.

До теми Полонений російський офіцер переконує, що у злочинах винне вище командування Росії, а він – ні

Хоч надворі вже 21 століття, але за походженням вони досі ділять своїх солдатів "із рабочіх, із крестьян". Очевидно, що ці поняття вже давним-давно застаріли.

Поділ російських військових за походженням / Скриншот СБУ

Ваньки не можуть без "водочки"

Хочете розуміти узагальнений портрет пересічного російського загарбника? Він здебільшого має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці підряд, а обов’язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки, – зазначають в СБУ.

Окрім літра горілки, російські вояки також мають медовуху. Але найбільший "цирк" відбувається з антифризом: вони проходять спеціальний інструктаж, на якому пояснюють, що цю рідину вживати не можна. Адже антифриз – отрута.

Відомість про антифриз / Скриншот СБУ

Ворог святкує програні битви

Не забувають окупанти і про "культурний аспект". Так, у них є цілий списочок свят, які вони мають відзначати. Серед них є досить сумнівні дати:

Куликовська битва, де один ординський хан Тохтамиш розбив іншого хана Мамая;

Бородінська битва, в якій Наполеон розбив росіян і згодом зайняв Москву.

"Тож якщо росіяни так пишаються своїми поразками, то й черговий провал в Україні також стане для них великим святом? А ми робимо усе можливе, щоб наш день перемоги над РФ настав якомога швидше! Слава Україні!" – додав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Соціально-психологічний портрет російського військового: дивіться відео від СБУ