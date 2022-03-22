Мовляв, винен той, хто віддає накази, а не той, хто їх виконує. Такої позиції дотримуються навіть ті загарбники, які вважають себе нібито освіченими людьми.

До теми "Звільнення" України від нацистів і "відновлення кордонів": свідчення нової групи полонених

Полонений під Сумами російський офіцер стверджує, що знає про заборону стріляти у людей без зброї, яка передбачена Женевською конвенцією. Однак у скоєних злочинах він нібито не винен, адже просто виконує накази.

Я – людина підневільна, виконую накази,

– цинічно заявив окупант.

Однак рашист губиться з відповіддю на запитання про те, як бути, якщо зі зброєю людина, яка захищає дім та своїх дітей.

Полонений офіцер стверджує, що не винен у злочинах в Україні: дивіться відео