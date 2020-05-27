Литургия без масок: священника с Ивано-Франковщины оштрафовали на 34 тысячи гривен

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата провел литургию, нарушая карантин. Дело в том, что верующие не имели средств защиты. За это Ивано-Франковский горсуд оштрафовал священника на 34 тысячи гривен.

В постановлении суда говорится о том, что богослужение состоялось 21 апреля 2020 года.

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"Провел массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и несоблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий", – написали в постановлении.

В ведомстве отметили, что во время крестного хода примерно половина прихожан были без масок. Также во время освящения люди не придерживались дистанции. На священнослужителя составили админпротокол. На судебное заседание он не явился.

Соответствующую информацию о времени и месте рассмотрения дела разместили на официальном сайте Ивано-Франковского городского суда. Также представители суда звонили священнику, чтобы сообщить дату и место, однако тот не отвечал.

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В письменных объяснениях священнослужитель заверил, что на литургии собрались 20 прихожан. Однако только 6 – 8 человек находились в храме, а все остальные – на территории.

Сам священник свою вину признал, ведь именно он должен был обеспечить порядок соблюдения карантинных мероприятий на территории храма во время празднования пасхальных праздников.

Справка. На Ивано-Франковщине уже зафиксировано 1 327 случаев заражения COVID-19. Из них 711 человек выздоровели, а 75 – умерли. Читайте главные новости COVID-19 в Украине здесь.



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