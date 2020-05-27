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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Літургія без масок: священника з Івано-Франківщини оштрафували на 34 тисячі гривень

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Священника оштрафували за порушення карантину
Священника оштрафували за порушення карантину / Укрінформ

Священник Української православної церкви Московського патріархату провів літургію, порушуючи карантин. Річ у тім, що віряни не мали засобів захисту. За це Івано-Франківський міськсуд оштрафував священника на 34 тисячі гривень.

У постанові суду йдеться про те, що богослужіння відбулося 21 квітня 2020 року.

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"Провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та недотримання санітарних та протиепідемічних заходів", – написали у постанові.

У відомстві зазначили, що під час хресної ходи приблизно половина парафіян були без масок. Також під час освячення люди не дотримувались дистанції. На священнослужителя склали адмінпротокол. На судове засідання він не з'явився.

Відповідну інформацію про час та місце розгляду справи розмістили на офіційному вебсайті Івано-Франківського міського суду. Також представники суду телефонували священнику, аби повідомити про дату та місце, однак той не відповідав.

► Як пояснив свої дії священник 

У письмових поясненнях священнослужитель запевнив, що на літургії зібралися 20 парафіян. Однак лише 6 – 8 осіб перебували у храмі, а всі інші – на території. 

Сам священник свою провину визнав, адже саме він повинен був забезпечити порядок дотримання карантинних заходів на території храму під час святкування пасхальних свят.

Довідка. На Івано-Франківщині вже зафіксовано 1 327 випадків зараження на COVID-19. З них 711 людей одужали, а 75 – померли. Читайте головні новини про COVID-19 в Україні тут.

маска
Як правильно носити маску / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини Івано-Франківська Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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