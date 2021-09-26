По информации местной газеты Klaipeda Diena, правительство Литвы подготовило соответствующий проект постановления. Помощь окажут по просьбе украинской власти.

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Представители Минобороны Литвы заявили, что украинской армии подарят 490 бронежилетов стоимостью 617 тысяч евро. Кроме этого предоставят 490 баллистических поясов стоимостью 59 тысяч евро.

Обратите внимание! Украина также поддерживает Литву в борьбе с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси. 15 сентября 2021 года из Украины в Литву доставили последнюю часть гуманитарной помощи.

Литовцы отметили, что таким образом помогают Украине в борьбе с подконтрольными России боевиками на востоке страны. Поддержку от Вильнюса украинская сторона получает с первых дней войны. Говорится не только о вооружении и боеприпасах, но и информационной поддержке в Евросоюзе.

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