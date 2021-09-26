За інформацією місцевої газети Klaipeda Diena, уряд Литви підготував відповідний проєкт постанови. Допомогу нададуть на прохання української влади.
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Представники Міноборони Литви заявили, що українській армії подарують 490 бронежилетів вартістю 617 тисяч євро. Окрім цього нададуть 490 балістичних поясів вартістю 59 тисяч євро.
Литовці зазначили, що у такий спосіб допомагають Україні в боротьбі з підконтрольними Росії бойовиками на сході країни. Підтримку від Вільнюса українська сторона отримує з перших днів війни. Мовиться не лише про озброєння та боєприпаси, а й інформаційну підтримку в Євросоюзі.
Війна на Донбасі: останні новини
- Активісти громадської організації Arts&Rights запустили проєкт "Що таке пам'ятати". Вони намагатимуться з'ясувати, яким чином пам'ять про загиблих у російсько-українській війні впливає на нас та як її краще можна зберігати.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що у Росії є наміри здійснити широкомасштабний наступ. Зокрема на це вказує розміщення додаткових сил біля кордону України і на території Білорусі.
- В українській розвідці вважають, що війни на Донбасі можна було б уникнути. Мовляв, аби зупинити російську агресію ще у 2014 році, потрібно було застосувати їхні підрозділи.