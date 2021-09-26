За інформацією місцевої газети Klaipeda Diena, уряд Литви підготував відповідний проєкт постанови. Допомогу нададуть на прохання української влади.

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Представники Міноборони Литви заявили, що українській армії подарують 490 бронежилетів вартістю 617 тисяч євро. Окрім цього нададуть 490 балістичних поясів вартістю 59 тисяч євро.

Зверніть увагу! Україна також підтримує Литву в боротьбі з потоком нелегальних мігрантів з Білорусі. 15 вересня 2021 року з України до Литви доставили останню частину гуманітарної допомоги.

Литовці зазначили, що у такий спосіб допомагають Україні в боротьбі з підконтрольними Росії бойовиками на сході країни. Підтримку від Вільнюса українська сторона отримує з перших днів війни. Мовиться не лише про озброєння та боєприпаси, а й інформаційну підтримку в Євросоюзі.

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