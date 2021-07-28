Проєкт указу президента підтримали на засіданні уряду 28 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що Литва напередодні звернулись до України з проханням допомогти.
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"Литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів облаштування кордону, звернулась до України з проханням допомогти колючим дротом, яким зміцнять кордон", – пояснив Кулеба.
Міністр попросив колег підтримати проєкт указу, адже вважає Литву важливим другом для України.
Вона підтримує Україну у критичній ситуації,
– запевнив Кулеба.
Нелегали у Литві: коротко
- Литва ще з 1 січня 2021 року страждає від потоку нелегальних мігрантів у Білорусі. Влада навіть назвала це "гібридною агресією Білорусі".
- Ситуація критична, адже мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю, розпочали заворушення.
- Також ввечері 26 липня на кордоні сталися сутички за участі поліції та людей, які проти розміщення таборів нелегальних мігрантів на полігоні. Там планували облаштувати наметове містечко.
- У Литві оцінюють ситуацію та роздумують про введення надзвичайного стану.