Литва будет заниматься украинскими детьми-переселенцами: договор уже заключен

11 апреля был заключен договор о сотрудничестве по защите детей, пострадавших от войны в Украине. Подписание проходило в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните.

По словам Шмыгаля, соглашение между Украиной и Литвой предусматривает механизмы и инструменты поддержки детей, вынужденных выехать в Литву. Также страна должна обеспечить их возвращение в Украину после боевых действий.

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Литва будет заниматься украинскими детьми-переселенцами

Тысячи украинцев нашли убежище от войны на территории Литвы и их народ с открытым сердцем принял украинских женщин и детей. Мы благодарны за эту поддержку,

– сказал премьер-министр Украины.

Его литовская коллега Шимоните подчеркнула, что конвои литовских грузовиков с гумпомощью от государства, бизнеса и народа Литвы продолжат курсировать в Украину. Она добавила, что Литва будет это делать столько, сколько нужно.

В то же время, Денис Шмигаль отметил, что не сомневается в продолжении поддержки со стороны Литвы и народа этой страны.

Кроме того, они обсудили финансовую поддержку и наполнение Фонда восстановления Украины.

Литва будет заниматься украинскими детьми-переселенцами / Фото с Правительственного портала

Литва будет заниматься украинскими детьми-переселенцами / Фото с Правительственного портала

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