Обещали доставить до конца 2024: почему Украина до сих пор не получила тысячи дронов от Литвы

Литва обещала отправить Украине тысячи беспилотников до конца 2024 года. Впрочем, дроны до сих пор лежат на армейских складах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Когда обещанные Литвой дроны будут в Украине

Одно из литовских предприятий, у которого закупают дроны для Украины, утверждает, что оборудование было поставлено еще несколько месяцев назад.

Часть дронов мы доставили в октябре, часть – в ноябре, но у нас пока нет информации о том, что дроны довезли в Украину,

– сказал глава RSI Europe Томас Милашаускас.

По данным СМИ, компанию пока не звали и обучать украинцев использовать дроны. Некоторые другие также подтверждали, что нет никакой информации о перевозке беспилотников в наше государство.

Между тем бывший министр обороны уверяет, мол, всему виновата бюрократия. Лауринас Кащюнас утверждает, чтобы товар дошел до конечного пункта назначения, надо пройти 6 шагов.

Бюрократия такова: есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, потом нужно это перевезти в Украину... Это означает, что нужно напрячь волю и делать каждый шаг как можно быстрее,

– отметил экс-министр.

В то же время Кащюнис убежден, шаги логичны. Однако если на каком-то из них происходит задержка, застревает все.

Литовские производители отмечают, доставку оборудования в Украину необходимо осуществлять как можно скорее.

Если дроны не у солдат, значит, Украина понесет более значительные потери, чем могла бы понести,

– подчеркнул Милашаускас.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне обратил внимание и на технические характеристики.

Когда речь идет о дронах, которые являются новыми технологиями, которые произведены по новейшим стандартам, то они должны оказаться в руках пользователей – украинских военных – как можно скорее,

– подчеркнул Хедримас Эглинскас.

Чиновник убежден, эта история должна стать сигналом для пересмотра всей системы.

Между тем в Минобороны заверили, дроны, которые закупили у литовских производителей, доставят в Украину "уже в ближайшее время". Мол, цепочка уже сокращается. Этому служит постановление правительства, которое приняли на этой неделе.

Оно предусматривает, что если государственное имущество приобретено для нужд другого государства за счет средств, выделенных правительством, то правительство не должно повторно обсуждать этот вопрос. (...) Отныне мы начнем передавать имущество в Украину в соответствии с этими измененными процедурами,

– заявили в оборонном ведомстве.

Кстати, по данным СМИ, в августе 5 литовских производителей дронов уже провели успешные испытания в Украине. Для ВСУ закупили почти 5000 дронов стоимостью 5 миллионов евро.