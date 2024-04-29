Генерал и бывший командующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что на границе с Россией и Беларусью надо построить укрепления и минировать территорию. В то же время он считает маловероятным то, что Россия может вести войну против НАТО.

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Границы надо укреплять

По словам Скшипчака, опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны.

Я считаю, что польские и литовские границы с Россией надо укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время,

– подчеркнул польский генерал.

Он также отметил, что начинать такое строительство во время войны может быть поздно, поэтому важно заниматься этим сейчас. Кроме этого, он убежден, что это не нужно скрывать.

И Лукашенко и Путин должны знать, что, если они будут решать начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных,

– объяснил генерал.

Польский генерал не считает, что Россия имеет достаточно амбиций и ресурсов для того, чтобы вести эту войну, однако Европе все равно надо готовиться.

Россия готовится к войне с НАТО