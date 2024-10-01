Помощь, откуда не ждали: Литва передаст ВСУ изъятые маскировочные сетки из поезда в Москву

Литовские таможенники обнаружили 22 маскировочные сетки в почтовых посылках на поезде "Калининград-Москва". Теперь их передадут на нужды ВСУ.

Оказалось, что посылки направлялись в Белгородскую область России. Об этом сообщили в пресс-службе литовской таможни.

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Что известно о конфискованных сетях

Сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы Литвы изъяли маскировочные сетки, обнаруженные в поезде "Калининград-Москва".

При осмотре поезда на железнодорожном посту "Кибартай" таможенники обнаружили 7 почтовых посылок в вагоне, в которых содержалось 22 маскировочные сетки. В таможне отметили, что посылки направлялись в Белгородскую область России.

Вскоре на том же маршруте обнаружили еще одно отправление, содержащее 2 сетки.

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На литовской таможне считают, что эти сетки предназначались для вооруженных сил России, которые ведут боевые действия против Украины. По факту изъятия начато расследование.

Конфискованные сети будут переданы Украине в качестве помощи.