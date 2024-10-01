Виявилося, що посилки прямували до Бєлгородської області Росії. Про це повідомили у пресслужбі литовської митниці.

Дивіться також "Ціна мовчання": у Литві показали історії вбитих Росією українських дітей

Що відомо про конфісковані сітки

Співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби Литви вилучили маскувальні сітки, виявлені у потязі "Калінінград-Москва".

Під час огляду потяга на залізничному посту "Кібартай" митники виявили 7 поштових посилок у вагоні, в яких містилося 22 маскувальні сітки. У митниці зазначили, що посилки прямували до Бєлгородської області Росії.

Невдовзі на тому ж маршруті виявили ще одне відправлення, що містило 2 сітки.

Литовські митники конфіскували маскувальні сітки для росіян: дивіться відео

На литовській митниці вважають, що ці сітки призначалися для збройних сил Росії, які ведуть бойові дії проти України. За фактом вилучення розпочато розслідування.

Конфісковані сітки будуть передані Україні як допомога.