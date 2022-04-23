Литва, Латвия и Эстония требуют усиления присутствия НАТО в регионе

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Кабинета Министров Латвии 22 апреля, сразу после саммита глав правительств стран Балтии.

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Прежде всего представители балтийских стран заявили, что на саммите в Мадриде выступят за одобрение Стратегической концепции НАТО. Кроме того, их ведущий интерес – укрепление долгосрочных решений НАТО в области сдерживания и обороны восточного фланга.

Отмечается, что для предотвращения любой возможности агрессии в странах Балтии необходимы современные решения постоянной защиты.

Необходимо большее присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Для обеспечения постоянного присутствия союзников в странах Балтии потребуются три боеспособные дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные объединять местные силы национальной обороны,

– говорится в заявлении.

Премьеры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас подчеркнули, что каждая дивизия должна состоять из бригады готовности союзников с необходимыми возможностями поддержки на основе усиленных боевых групп.

В то же время правительства стран Балтии намерены увеличить финансирование обороны как минимум до 2,5% ВВП.

Представители соответствующих регионов подчеркнули, что работают над закупкой реактивных систем залпового огня. Также идет работа над разработкой процедуры, по которой государства смогут оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по их просьбе.

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