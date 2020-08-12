Литва представила план урегулирования кризиса в Беларуси и предлагает новые выборы
Литва в сотрудничестве с Латвией и Польшей подготовила план урегулирования кризиса в Беларуси. Он предусматривает три пункта. Кроме того, глава МИД Литвы предлагает провести в Беларуси новые выборы президента.
Соседние стране предлагают план для Беларуси
Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, заявил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает издание 15min.lt.
Читайте также Депутаты Европарламента требуют ввести санкции против властей Беларуси из-за репрессий
Продолжает литься кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами ищем пути выхода из кризиса,
– заявил Науседа.
Президент также рассказал, что лидеры Латвии, Польши и Литвы уже подготовили план.
Он состоит из трех пунктов:
- во-первых, власть Беларуси должна прекратить применение силы против своих граждан;
- во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных;
- в-третьих, возобновить диалог со своим гражданским обществом.
"Формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать хорошим решением", – добавил Науседа.
Литва за новые выборы президента
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Беларуси нужно провести новые президентские выборы, пишет телеграм-канал Пул №3.
Мы уже сказали, что эти выборы не могут считаться свободными, Значит, должны быть какие-то последствия,
– объяснил министр.
По его словам, трудно назвать демократией то, что два конкурента Лукашенко в тюрьме. Поэтому результаты голосования сложно признавать справедливыми.
Обратите внимание Лукашенко собрал у себя совещание: хочет защитить конституционный строй и экономику
Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем и по меньшей мере 1,5 тысячах пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.