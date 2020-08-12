Литва в сотрудничестве с Латвией и Польшей подготовила план урегулирования кризиса в Беларуси. Он предусматривает три пункта. Кроме того, глава МИД Литвы предлагает провести в Беларуси новые выборы президента.

Соседние стране предлагают план для Беларуси

Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, заявил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает издание 15min.lt.

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Продолжает литься кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами ищем пути выхода из кризиса,

– заявил Науседа.

Президент также рассказал, что лидеры Латвии, Польши и Литвы уже подготовили план.

Он состоит из трех пунктов:

во-первых, власть Беларуси должна прекратить применение силы против своих граждан;

во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных;

в-третьих, возобновить диалог со своим гражданским обществом.

"Формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать хорошим решением", – добавил Науседа.

Литва за новые выборы президента

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Беларуси нужно провести новые президентские выборы, пишет телеграм-канал Пул №3.

Мы уже сказали, что эти выборы не могут считаться свободными, Значит, должны быть какие-то последствия,

– объяснил министр.

По его словам, трудно назвать демократией то, что два конкурента Лукашенко в тюрьме. Поэтому результаты голосования сложно признавать справедливыми.

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