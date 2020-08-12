Литва у співпраці з Латвією та Польщею підготувала план врегулювання кризи в Білорусі. Він передбачає три пункти. Крім того, глава МЗС Литви пропонує провести в Білорусі нові вибори президента.

Сусідні країні пропонують план для Білорусі

Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає серйозну заклопотаність, заявив на пресконференції президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє видання 15min.lt.

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Продовжує литися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять у тюрми. Ми, як сусідня країна, разом з іншими країнами шукаємо шляхи виходу з кризи,

– заявив Науседа.

Президент також розповів, що лідери Латвії, Польщі та Литви вже підготували план.

Він складається з трьох пунктів:

по-перше, влада Білорусі має припинити застосування сили проти своїх громадян;

по-друге, звільнити затриманих та політв'язнів;

по-третє, відновити діалог зі своїм громадянським суспільством.

"Формування національної ради з представників уряду та громадянського суспільства могло б стати хорошим рішенням", – додав Науседа.

Литва за нові вибори президента

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Білорусі потрібно провести нові президентські вибори, пише телеграм-канал Пул №3.

Ми вже сказали, що ці вибори не можуть вважатися вільними, значить, повинні бути якісь наслідки,

– пояснив міністр.

За його словами, важко назвати демократією те, що два конкуренти Лукашенка у в'язниці. Тому результати голосування складно визнавати справедливими.

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