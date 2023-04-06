Сейм Литвы принял историческую резолюцию о приглашении Украины в НАТО
Источник:LRT
Сейм Литвы 6 апреля уже принял резолюцию к летнему саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе. В частности, там говорится об официальном приглашении Украины присоединиться к Альянсу.
Путь Украины в НАТО продолжается. В частности, Анджей Дуда – президент Польши – заявил, что официальная Варшава пытается получить дополнительные гарантии безопасности от Альянса для Украины.
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О чем говорится в резолюции
Тем временем сейм Литвы принял историческую резолюцию. В ней говорится, что Украину необходимо пригласить вступить в НАТО уже во время саммита Альянса в Вильнюсе. Кроме того, стоит "подписать протоколы о присоединении и начать процесс ратификации, как только разрешат условия".
Жигимантас Павильонис – глава парламентского комитета по иностранным делам – подчеркнул, что его страна против "серых зон" в вопросе безопасности.
Мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право ветировать членство Украины. Мы думаем, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее,
– подчеркнул Павильонис.
Также стало известно, что Литва предоставит Украине новый пакет помощи. В этот раз говорится о 40 миллионах евро. Подробная информация, что в него войдет, пока неизвестна.