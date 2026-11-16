Армия Литвы будет охранять границу с Калининградской областью как минимум до конца ноября

16 ноября Литва продлила усиленную охрану границы с Калининградской областью России до конца месяца. Около 100 военнослужащих будут продолжать патрулирование совместно с пограничниками.

Решение о продлении миссии объявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, чье заявление приводит LRT. По его словам, вооруженные силы не заменяют пограничную службу, а действуют совместно с ней для усиления безопасности. Дальнейшие шаги чиновники будут определять в конце ноября в зависимости от изменения обстановки.

Что известно о миссии армии?

Литовские военные помогают Службе охраны государственной границы на участке вблизи Калининградской области России еще с 8 октября.

Для поддержки пограничных застав выделено около 100 бойцов, а в случае необходимости командование задействует мобильные патрули, наблюдательные посты и экипажи Военной полиции.

Учитывая различные обстоятельства… принято решение продлить миссию до конца ноября… Поймите, что это дополнительные силы наряду с пограничной службой. Охрана границы никуда не исчезла. Оценивая изменения, ближе к концу ноября мы примем новые решения,

– отметил Робертас Каунас.

Усилилась ли опасность на границе?

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас ранее называл присутствие армии превентивной мерой, учитывая открытую информацию о возможной мобилизации в России. В то же время чиновники подчеркивают, что уровень непосредственной угрозы на границах не повысился.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул, что совместное решение было принято консенсусом, чтобы заранее обезопасить себя от потенциальных провокаций.

Кроме того, Робертас Каунас отметил, что ситуация на литовской границе с Калининградской областью сейчас значительно спокойнее, чем на польской стороне.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 10 ноября и ночью 11 ноября, в частности, в Литве объявили масштабную воздушную тревогу из-за гибридной угрозы с воздуха. Военные обеих стран НАТО были вынуждены оперативно отреагировать на опасность.