Литва за час собрала миллион на ПВО для Украины: ИТ-компания удвоит сумму

В Литве на ПВО для Украины собрали более миллиона евро. Кроме того, ИТ-компания удвоит сумму.

Андрюс Тапинас – координатор сбора – сообщил, что за счастливый "час" удалось собрать 1 006 000 евро. Эти деньги послали люди, которые помогают Украине защищать свою свободу.

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ИТ-компания Tesonet удвоит сумму. Говорится уже о 2 012 000 евро.

Литовцы за час собрали 1006000 евро на радары для Украины. Литовская IT-компания Tesonet удваивает ее за 2 012 000 евро. Наша нация с Украиной к победе,

– говорится в сообщении.

В ИТ-компании подчеркнули, что с таким ажиотажем придется "зарабатывать больше".

Детали об акции

Литва помогает Украине сражаться за свою свободу. Тапанис ранее заявил, что в Литве объявили масштабный сбор на покупку не менее 5 радаров для системы противовоздушной обороны Украины.

"Четыре крупнейших организации объединились, чтобы приобрести израильские современные радары, чтобы помочь защитить украинское небо", – написал он.

О сборе объявило Литовское национальное радио и телевидение (LRT).