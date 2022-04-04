Литва высылает российского посла из страны

Правительство Литвы высылает посла РФ Алексея Исакова в Россию в ответ на войну против Украины.

Такую информацию объявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает сайт литовского национального радио и телевидения.

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По данным МИД Литвы, российское консульство в Клайпеде решили закрыть, а российскому послу Алексею Исакову приказано покинуть Литву. В частности, посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.

В ответ на до сих пор продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в разных оккупированных украинских городах, включая ужасную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву,

– сказал Ландсбергис.

По словам министра, Литва сообщила о своих решениях партнерам в ЕС и НАТО и призвала их к аналогичным действиям.

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