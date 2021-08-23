Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью для "Радио Свобода" рассказал, что в отношении артистов, которые причастны к признанию оккупации Крыма, его страна ввела санкции. Он отметил, что политика Литвы будет решительной и настойчивой относительно запрета таким людям находиться в Литве.

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"Да, у нас есть определенный "черный список". Я думаю, это очень важный элемент политики непризнания оккупации Крыма. И мы, как друзья Украины, будем очень настойчивыми и решительными в этом вопросе", – сказал Науседа.

Обратите внимание! В конце июля 2021 года Украина, Грузия, Северная Македония, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма. Они будут действовать до 2022 года и касаться финансового, энергетического и оборонного секторов.

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