Президент Литви Ґітанас Наусєда в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів, що для артистів, які мають стосунок до визнання окупації Криму, його країна запровадила санкції. Він зазначив, що політика Литви буде рішучою та наполегливою стосовно заборони таким людям перебувати у Литві.

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"Так, у нас є певний "чорний список". Я думаю, це дуже важливий елемент політики невизнання окупації Криму. І ми, як друзі України, будемо дуже наполегливими та рішучими у цьому питанні", – сказав Наусєда.

Зверніть увагу! Наприкінці липня 2021 року Україна, Грузія, Північна Македонія, Албанія та Норвегія приєдналися до рішення Євросоюзу щодо подовження санкцій проти Росії через окупацію Криму. Вони діятимуть до 2022 року і стосуватимуться фінансового, енергетичного та оборонного секторів.

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