Мовиться про рішення Євросоюзу від 21 червня продовжити санкції проти Росії. Обмеження діятимуть до 2022 року.

До теми ЄС знову продовжив санкції проти Росії на пів року

Україна та 4 країни приєднались до рішення щодо санкцій ЄС проти Росії

До рішення Євросоюзу про подовження санкцій проти Росії через окупацію Криму приєднались:

  • Україна;
  • Грузія;
  • Північна Македонія;
  • Албанія;
  • Норвегія.

Вони (країни – 24 канал) забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його,
– мовиться у повідомленні Ради.

До речі, Рада Євросоюзу повідомила, що санкції діятимуть до 23 червня 2022 року.

Санкції ЄС: коротко