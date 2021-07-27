Мовиться про рішення Євросоюзу від 21 червня продовжити санкції проти Росії. Обмеження діятимуть до 2022 року.
До теми ЄС знову продовжив санкції проти Росії на пів року
Україна та 4 країни приєднались до рішення щодо санкцій ЄС проти Росії
До рішення Євросоюзу про подовження санкцій проти Росії через окупацію Криму приєднались:
- Україна;
- Грузія;
- Північна Македонія;
- Албанія;
- Норвегія.
Вони (країни – 24 канал) забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його,
– мовиться у повідомленні Ради.
До речі, Рада Євросоюзу повідомила, що санкції діятимуть до 23 червня 2022 року.
Санкції ЄС: коротко
- Рада ЄС 25 червня також заявила, що розробляє нові санкції на випадок ворожих дій Росії.
- У той же день президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розмовлятиме з Росією з позиції економічної сили. Глави держав і урядів ЄС погодились, що у цьому питанні потрібно захищати свої цінності та просувати власні інтереси.
- 14 липня Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілись та домовились нібито протистояти санкціям ЄС.