Мовиться про рішення Євросоюзу від 21 червня продовжити санкції проти Росії. Обмеження діятимуть до 2022 року.

До теми ЄС знову продовжив санкції проти Росії на пів року

Україна та 4 країни приєднались до рішення щодо санкцій ЄС проти Росії

До рішення Євросоюзу про подовження санкцій проти Росії через окупацію Криму приєднались:

Україна;

Грузія;

Північна Македонія;

Албанія;

Норвегія.

Вони (країни – 24 канал) забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його,

– мовиться у повідомленні Ради.

До речі, Рада Євросоюзу повідомила, що санкції діятимуть до 23 червня 2022 року.

Зверніть увагу! Уперше ЄС запровадив обмеження у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. З того часу їх продовжують. Санкції стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також сфери товарів подвійного призначення.

Санкції ЄС: коротко