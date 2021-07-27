Говорится о решении Евросоюза от 21 июня продлить санкции против России. Ограничения будут действовать до 2022 года.

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Украина и 4 страны присоединились к решению о санкциях ЕС против России

К решению Евросоюза о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма присоединились:

Украина;

Грузия;

Северная Македония;

Албания;

Норвегия.

Они (страны – 24 канал) обеспечат соответствие своей национальной политики этим решением. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его,

– говорится в сообщении Совета.

Кстати, Совет Евросоюза сообщил, что санкции будут действовать до 23 июня 2022 года.

Обратите внимание! Впервые ЕС ввел ограничения в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. С тех пор их продлевают. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения.

Санкции ЕС: коротко