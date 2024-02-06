Инцидент произошел на Куршской косе, которая простирается от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды. ВМС Литвы получили сообщение о находке от местного жителя 3 июля.

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Как отреагировало Минобороны Литвы

Министерство обороны Литвы сообщило, что на момент обнаружения аппарат не работал. Его изъяли и передали на хранение ВМС. Специалисты установили, что это гидроакустический гидролокатор российского образца, который используется для сбора разведывательной информации, обнаружения подводных лодок и определения их положения.



Так выглядит найденный гидролокатор россиян / Фото Минобороны Литвы

В ведомстве отметили, что подобные российские гидроакустические сонары уже были обнаружены в 2021 году. Их находили в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии. Минобороны призвало жителей и гостей Литвы быть бдительными и в случае обнаружения таких объектов не трогать их, а сообщать ВМС.

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