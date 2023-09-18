Минобороны Болгарии сообщило, что задействовал модульный отряд после того, как была обнаружена часть беспилотника. По предварительным данным, дрон нес объект, похожий на боеприпас.

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Дрон, вероятно, нес боеприпас

Объект был обнаружен ночью 18 сентября в районе лодочного причала в Тюленово.

Модульный отряд по обезвреживанию боеприпасов на Варненской военно-морской базе был задействован сегодня рано утром после сообщения об обнаруженной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, напоминающим боеприпас. Объект был обнаружен сегодня ночью в районе лодочного причала в Тюленово,

– говорится в сообщении Министерства обороны Болгарии.

Официальной информации о происхождении беспилотника и предположений, как он попал на территорию Болгарии, пока нет.

Отметим, что Тюленово расположено на черноморском побережье, на северо-востоке страны в 60 километрах от Варны. Ближайший большой румынский город – Констанца в 75 километрах к северу.

Измаил, портовую инфраструктуру которого атакует российская армия, расположен в 210 километрах к северу от Тюленового.

Обратите внимание. Ночью 18 сентября Россия атаковала Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами. Воздушные Силы ВСУ 17 сентября в 21:15 информировали, что зафиксировали запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда в оккупированном Крыму.

Ранее обломки российских "Шахедов" упали в Румынии