Минобороны Болгарии сообщило, что задействовал модульный отряд после того, как была обнаружена часть беспилотника. По предварительным данным, дрон нес объект, похожий на боеприпас.
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Дрон, вероятно, нес боеприпас
Объект был обнаружен ночью 18 сентября в районе лодочного причала в Тюленово.
Модульный отряд по обезвреживанию боеприпасов на Варненской военно-морской базе был задействован сегодня рано утром после сообщения об обнаруженной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, напоминающим боеприпас. Объект был обнаружен сегодня ночью в районе лодочного причала в Тюленово,
– говорится в сообщении Министерства обороны Болгарии.
Официальной информации о происхождении беспилотника и предположений, как он попал на территорию Болгарии, пока нет.
Отметим, что Тюленово расположено на черноморском побережье, на северо-востоке страны в 60 километрах от Варны. Ближайший большой румынский город – Констанца в 75 километрах к северу.
Измаил, портовую инфраструктуру которого атакует российская армия, расположен в 210 километрах к северу от Тюленового.
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