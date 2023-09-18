Міноборони Болгарії повідомило, що задіяло модульний загін після того, як було виявлено частину безпілотника. За попередніми даними, дрон ніс об'єкт, який схожий на боєприпас.

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Дрон, ймовірно, ніс боєприпас

Об'єкт було виявлено вночі 18 вересня в районі човнового причалу в Тюленовому.

Модульний загін зі знешкодження боєприпасів на Варненській військово-морській базі був задіяний сьогодні рано вранці після повідомлення про виявлену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, що нагадує боєприпас. Об'єкт було виявлено сьогодні вночі в районі човнового причалу в Тюленовому,

– йдеться у повідомленні Міністерства оборони Болгарії.

Офіційної інформації про походження безпілотника і припущень як він потрапив на територію Болгарії наразі немає.

Зазначимо, що Тюленово розташоване на чорноморському узбережжі, на північному сході країни за 60 кілометрів від Варни. Найближче велике румунське місто – Констанца за 75 кілометрів на північ.

Ізмаїл, портову інфраструктуру якого атакує російська армія, розташований за 210 кілометрів на північ від Тюленового.

Зверніть увагу. Вночі 18 вересня Росія атакувала Україну "Шахедами" та крилатими ракетами. Повітряні Сили ЗСУ 17 вересня о 21:15 інформували, що зафіксували запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда в окупованому Криму.

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