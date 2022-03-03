В Литве назвали именем Героев Украины улицу, которая находится возле посольства России
Источник:фейсбук Ремигиюса Шимашюса
Цивилизованный мир пытается достучаться до россиян, чье государство под руководством диктатора Путина вторглось в Украину. В Литве решили назвать одну из улиц именем Героев Украины.
На улице Героев Украины будет только адрес посольства России
Именем Героев Украины назовут улицу в столице Литвы – Вильнюсе. Об этом заявил мэр Вильнюса – Ремигиюс Шимашюс.
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Символично, что улица Героев Украины появится возле посольства России. В своем фейсбуке мэр Вильнюса написал, что россиянам придется сменить свои визитки.
Отныне визитная карточка каждого сотрудника посольства России должна отдать дань уважения героям Украины. И тому, кто пишет письмо в посольство, придется думать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины,
– написал Шимашюс.
Единственным адресом на улице Героев Украины будет посольство России.
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