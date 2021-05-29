Говорится о монетах номиналом в 2 евро, таких всего выпустили 500 тысяч. Они посвящены биосферному заповеднику Жувинтас.

Читайте также Валуев оконфузился: поздравил российских пограничников фотографией украинского

Ошибочная фраза выгравирована на ребре монеты. Вместо литовского "Свобода. Единство. Процветание" там разместили девиз "Боже, благослови Латвию".

Справка. По предварительным данным, количество монет с ошибочной надписью может составлять до 10% от общего тиража.

Банк Литвы обратился к Литовскому монетному двору за объяснением. Там пояснили, что произошла производственная ошибка и пообещали выяснить все обстоятельства инцидента.

Монетный двор начал внутреннее расследование. Там усилили контроль за производством и принимают меры, чтобы избежать таких случаев в будущем.

Монеты можно вернуть

Оба учреждения извинились за досадный случай. Людям, которые хотят обменять ложные монеты, порекомендовали обратиться в кассу банка.

Кроме этого, клиенты, которые приобрели монеты в электронном магазине, имеют право расторгнуть договор купли-продажи в течение 14 дней после получения заказа.