Мовиться про монети номіналом у 2 євро, таких загалом випустили 500 тисяч. Вони присвячені біосферному заповіднику Жувінтас.
Читайте також Валуєв осоромився: привітав російських прикордонників фотографією українського
Помилкова фраза вигравіювана на ребрі монети. Замість литовського "Свобода. Єдність. Процвітання" там розмістили девіз "Боже, благослови Латвію".
Банк Литви звернувся до Литовського монетного двору за поясненням. Там пояснили, що сталася виробнича помилка й пообіцяли з'ясувати усі обставини інциденту.
Монетний двір розпочав внутрішнє розслідування. Там посилили контроль за виробництвом й вживають заходів, аби уникнути таких випадків у майбутньому.
Монети можна повернути
Обидві установи вибачилися за прикрий випадок. Людям, які прагнуть обміняти помилкові монети, порекомендували звернутися у касу банку.
Крім цього, клієнти, які придбали монети в електронному магазині, мають право розірвати договір купівлі-продажу протягом 14 днів після отримання замовлення.