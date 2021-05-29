Мовиться про монети номіналом у 2 євро, таких загалом випустили 500 тисяч. Вони присвячені біосферному заповіднику Жувінтас.

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Помилкова фраза вигравіювана на ребрі монети. Замість литовського "Свобода. Єдність. Процвітання" там розмістили девіз "Боже, благослови Латвію".

Довідка. За попередніми даними, кількість монет з помилковим написом може складати до 10% від загального тиражу.

Банк Литви звернувся до Литовського монетного двору за поясненням. Там пояснили, що сталася виробнича помилка й пообіцяли з'ясувати усі обставини інциденту.

Монетний двір розпочав внутрішнє розслідування. Там посилили контроль за виробництвом й вживають заходів, аби уникнути таких випадків у майбутньому.

Монети можна повернути

Обидві установи вибачилися за прикрий випадок. Людям, які прагнуть обміняти помилкові монети, порекомендували звернутися у касу банку.

Крім цього, клієнти, які придбали монети в електронному магазині, мають право розірвати договір купівлі-продажу протягом 14 днів після отримання замовлення.