В Литве подали судебный иск против президента СССР Горбачева – за события 30 лет назад
Источник:DW
Шесть литовцев подали гражданский иск против президента Советского союза Михаила Горбачева. Истцы хотят, чтобы Горбачев ответил за штурм советской военной телебашни в Вильнюсе в 1991 году.
Истцов – шестеро. Они – родственники четырех человек, погибших во время штурма телебашни.
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Горбачев не помешал международному преступлению, – иск
В иске говорится, что Горбачев, который в то время был верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, не помешал международному преступлению.
Что известно о штурме телебашни в Вильнюсе
В январе 1991 года после провозглашения независимости в Литве начались протесты. На литовскую территорию перебросили советские войска. В ночь на 13 января во время штурма телецентра погибли 14 человек, еще более 600 были травмированы.
Часть участников штурма получили судебные приговоры в Литве, но большинство фигурантов получили свой приговор заочно. Россия и Беларусь осужденных не выдали.
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Коротко о Михаиле Горбачеве:
- Сейчас политику – 90 лет.
- В 1985 – 1991 был генсеком ЦК КПСС – последним в должности.
- 1990 – 1991 годы – президент СССР.
- В 2016 году СБУ запретила Горбачеву въезд на территорию Украины – за поддержку оккупации Крыма.
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