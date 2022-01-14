В Литве подали судебный иск против президента СССР Горбачева – за события 30 лет назад

Шесть литовцев подали гражданский иск против президента Советского союза Михаила Горбачева. Истцы хотят, чтобы Горбачев ответил за штурм советской военной телебашни в Вильнюсе в 1991 году.

Истцов – шестеро. Они – родственники четырех человек, погибших во время штурма телебашни.

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Горбачев не помешал международному преступлению, – иск

В иске говорится, что Горбачев, который в то время был верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, не помешал международному преступлению.

Что известно о штурме телебашни в Вильнюсе

В январе 1991 года после провозглашения независимости в Литве начались протесты. На литовскую территорию перебросили советские войска. В ночь на 13 января во время штурма телецентра погибли 14 человек, еще более 600 были травмированы.

Часть участников штурма получили судебные приговоры в Литве, но большинство фигурантов получили свой приговор заочно. Россия и Беларусь осужденных не выдали.

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Коротко о Михаиле Горбачеве:

Сейчас политику – 90 лет.

В 1985 – 1991 был генсеком ЦК КПСС – последним в должности.

1990 – 1991 годы – президент СССР.

В 2016 году СБУ запретила Горбачеву въезд на территорию Украины – за поддержку оккупации Крыма.

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