Позивачів – шестеро. Вони – родичі чотирьох людей, які загинули під час штурму телевежі.
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Горбачов не перешкодив міжнародному злочину, – позов
У позові мовиться, що Горбачов, який на той час був верховним головнокомандувачем збройних сил СРСР, не перешкодив міжнародному злочину.
Що відомо про штурм телевежі у Вільнюсі
У січні 1991 року після проголошення незалежності у Литві почались протести. На литовську територію перекинули радянські війська. В ніч на 13 січня під час штурму телецентру загинули 14 осіб, ще понад 600 були травмовані.
Частина учасників штурму отримали судові вироки у Литві, проте більшість фігурантів отримали свій вирок заочно. Росія та Білорусь засуджених не видали.
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Коротко про Михайла Горбачова:
- Зараз політику – 90 років.
- У 1985 – 1991 був генсеком ЦК КПРС – останнім на посаді.
- 1990 – 1991 роки – президент СРСР.
- У 2016 році СБУ заборонила Горбачов в'їзд на територію України – за підтримку окупації Криму.
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