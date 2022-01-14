Позивачів – шестеро. Вони – родичі чотирьох людей, які загинули під час штурму телевежі.

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Горбачов не перешкодив міжнародному злочину, – позов

У позові мовиться, що Горбачов, який на той час був верховним головнокомандувачем збройних сил СРСР, не перешкодив міжнародному злочину.

Що відомо про штурм телевежі у Вільнюсі

У січні 1991 року після проголошення незалежності у Литві почались протести. На литовську територію перекинули радянські війська. В ніч на 13 січня під час штурму телецентру загинули 14 осіб, ще понад 600 були травмовані.

Частина учасників штурму отримали судові вироки у Литві, проте більшість фігурантів отримали свій вирок заочно. Росія та Білорусь засуджених не видали.

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Коротко про Михайла Горбачова:

Зараз політику – 90 років.

У 1985 – 1991 був генсеком ЦК КПРС – останнім на посаді.

1990 – 1991 роки – президент СРСР.

У 2016 році СБУ заборонила Горбачов в'їзд на територію України – за підтримку окупації Криму.