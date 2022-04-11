В Литве продолжат дислоцироваться 200 военных НАТО из Норвегии
11 апреля 2022 , 13:34Читати новину українською
Источник:Financial Post
Министерство обороны Норвегии заявило, что продолжит развертывание войск НАТО в Литве. Все ее 200 военных останутся там до августа.
Такое решение приняли из-за нападения России на Украину. Развертывание военных там было увеличено в феврале.
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Что известно о дополнительных войсках
В феврале количество военных увеличили примерно на 50. Сначала они должны были быть там три месяца, но впоследствии срок дислокации увеличили на столько же.
Норвегия заявила, что планирует ввести войска и после августа. О каком их количестве идет речь пока неизвестно.
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