В Литве продолжат дислоцироваться 200 военных НАТО из Норвегии

Министерство обороны Норвегии заявило, что продолжит развертывание войск НАТО в Литве. Все ее 200 военных останутся там до августа.

Такое решение приняли из-за нападения России на Украину. Развертывание военных там было увеличено в феврале.

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Что известно о дополнительных войсках

В феврале количество военных увеличили примерно на 50. Сначала они должны были быть там три месяца, но впоследствии срок дислокации увеличили на столько же.

Норвегия заявила, что планирует ввести войска и после августа. О каком их количестве идет речь пока неизвестно.

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