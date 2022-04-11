Таке рішення прийняли через напад Росії на Україну. Розгортання військових там збільшили в лютому.

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Що відомо про додаткові війська

У лютому кількість військових збільшили приблизно на 50. Спершу вони мали бути там три місяці, але згодом термін дислокації збільшили на стільки ж.

Норвегія заявила, що також планує ввести війська й після серпня. Про яку їх кількість мовиться поки невідомо.

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