В Литве зазвучали сирены: в стране провели проверку системы оповещения населения

В Литве во вторник, 29 сентября, проверили систему оповещения и информирования населения. В рамках тестирования сирены звучали в течение трех минут.

Об этом сообщает LRT.

Как проходила проверка системы оповещения?

Сигнал включили в 11:52, а в 11:55 сирены выключили. По завершении тестирования через национальное радио и телевидение, а также региональные и местные радиостанции жителям передали информацию и рекомендации о дальнейших действиях.

Кроме того, на мобильные телефоны населения поступили короткие предупреждающие сообщения.

Департамент пожарной охраны и спасательных работ Литвы (PAGD) подчеркнул, что после сигнала сирен жители должны включить радио или телевизор, ознакомиться с обнародованной информацией и действовать в соответствии с предоставленными рекомендациями.

Сколько сирен работает в Литве?

В настоящее время в Литве установлено 1163 сирены оповещения, с помощью которых можно предупредить около 69% населения страны.

В рамках Программы укрепления и развития гражданской защиты в стране планируется установить еще 275 сирен, а 600 уже имеющихся подключить к централизованной системе управления.

К 2029 году в Литве должно действовать 1438 сирен оповещения, из которых 1125 будут централизованно управляться PAGD. Ожидается, что тогда с помощью сирен можно будет оповестить около 75% населения страны.

Литва готовится к возможному ухудшению ситуации с безопасностью

Проверка системы состоялась на фоне крупнейших ежегодных национальных мобилизационных учений "Vyčio skliautas 2026", которые Литва начала 25 сентября. Их цель – проверить готовность страны реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переход к режиму мобилизации в условиях войны.

Ранее сообщалось, что Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения. Его планируют применять в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.