Про це повідомляє LRT.

Сигнал увімкнули об 11:52, а о 11:55 сирени вимкнули. Після завершення тестування через національне радіо й телебачення, а також регіональні та місцеві радіостанції жителям передали інформацію та рекомендації щодо подальших дій.

Крім того, на мобільні телефони населення надійшли короткі попереджувальні повідомлення.

Департамент пожежної охорони та рятувальних робіт Литви (PAGD) наголосив, що після сигналу сирен мешканці мають увімкнути радіо або телевізор, ознайомитися з оприлюдненою інформацією та діяти відповідно до наданих рекомендацій.

Скільки сирен працює в Литві

Наразі в Литві встановлено 1163 сирени оповіщення, за допомогою яких можна попередити близько 69% населення країни.

У межах Програми зміцнення та розвитку цивільного захисту в країні планують встановити ще 275 сирен, а 600 уже наявних під'єднати до централізованої системи управління.

До 2029 року в Литві має діяти 1438 сирен оповіщення, з яких 1125 будуть централізовано керуватися PAGD. Очікується, що тоді за допомогою сирен можна буде оповістити близько 75% населення країни.

Литва готується до можливого погіршення безпекової ситуації

Перевірка системи відбулася на тлі найбільших щорічних національних мобілізаційних навчань Vyčio skliautas 2026, які Литва розпочала 25 вересня. Їхня мета — перевірити готовність країни реагувати на погіршення безпекової ситуації та перехід до режиму мобілізації в умовах війни.

Раніше повідомлялося, що Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення. Його планують застосовувати в разі необхідності евакуації через кордон частини мешканців Литви, Латвії та Естонії.