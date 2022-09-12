По словам министра, мировое сообщество должно признать то, что политика умиротворения не является эффективной. Украина и украинский народ сделали немало для уважения.

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Литва требует капитуляции россии

Габриелюс Ландсбергис отметил, что Украина достойна полной поддержки мира в привлечении путина к ответственности за каждое совершенное им преступление. В этом отношении не может быть никаких компромиссов, оправданий или исключений.

Министр добавил, что те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украинцы защищали всех, даже когда некоторые не верили, что удастся. Теперь Украине нужно помочь закончить эту войну быстро и навсегда.

Путинский геноцидный план стереть Украину с карты мира провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией,

– заявил Ландсбергис.

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Министр иностранных дел Литвы призвал страны взять на себя обязательство создать безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы путин не мог использовать их как оружие. Кроме того, он отметил, что необходимо ускорить интеграцию Украины в НАТО и ЕС.

Также Литва требует срочно отправить комиссию на освобожденные территории для расследования совершаемых там преступлений армией россии.

Как россия может отомстить за провал на фронте

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что захватчики попытаются отомстить за успехи Вооруженных сил. Оккупанты банально могут начать "отмазываться" и говорить, что отступление из Харьковщины – это "тактический маневр", а они готовят в других точках ударные группировки. Кроме того, россияне однозначно усилят ракетные обстрелы территории Украины.

По словам Мусиенко, у путина и его прихвостней снова может "включиться" риторика относительно тактических ядерных ударов. Это может прозвучать в их заявлениях.

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