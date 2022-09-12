За словами міністра, світова спільнота повинна визнати те, що політика умиротворення не є ефективною. Натомість Україна й український народ зробили чимало для поваги.

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Литва вимагає капітуляції росії

Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що Україна гідна повної підтримки світу в притягненні путіна до відповідальності за кожен скоєний ним злочин. Щодо цього не може бути жодних компромісів, виправдань або винятків.

Міністр додав, що ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Українці захищали усіх, навіть коли дехто не вірив, що вдасться. Тепер Україні потрібно допомогти закінчити цю війну швидко і назавжди.

Путінський геноцидний план стерти Україну з карти світу провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією,

– заявив Ландсбергіс.

Ландсбергіс звернувся до країн світу: до чого закликав

Міністр закордонних справ Литви закликав країни взяти на себе зобов'язання створити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб путін не міг використовувати їх як зброю. Крім того, він зауважив, що потрібно прискорити інтеграцію України в НАТО і ЄС.

Також Литва вимагає терміново відправити комісію на звільнені території для розслідування скоєних там злочинів армією росії.

Як росія може помститись за провал на фронті

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що загарбники спробують помститися за успіхи Збройних Сил. Окупанти банально можуть почати "відмазуватися" і говорити, що відступ з Харківщини – це "тактичний маневр", а вони готують в інших точках ударні угруповання. Крім того, росіяни однозначно посилять ракетні обстріли території України.

За словами Мусієнка, у путіна та його посіпак знову може "увімкнутися" риторика щодо тактичних ядерних ударів. Це може прозвучати в їхніх заявах.

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