Про це 24 каналу сказав херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. Він наголосив, що зараз розповсюджена думка, що ЗСУ наступом на Півдні відволікли росію від харківського напрямку. Все через карколомні успіхи української армії.

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За його словами, якщо вважати, що Куп’янськ також звільнили ЗСУ, то там залишається лише залізнична станція і прилегле смт Куп’янськ-Вузловий.

Так само Ізюм, який ще не зачищений, але вже залишений окупантами, які змогли втекти. Більше того, з оточеного Святогірська росіяни теж втекли. По Лиману точних відомостей немає, самі росіяни пишуть, що там бої, або вони вже теж втекли,

– зазначив Молчанов.

Активіст запитує, чи можна це вважати дивом в історії, як от 6-денна війна Ізраїлю проти Єгипту, бо там була величезна перевага, чи операція Красної армії на Кримському фронті.

"В ці ряди, мабуть, буде записана і ця Харківська контрнаступальна операція. Бо, попри те, що росіяни в меншості протистояли наступаючим українським частинам, вони не були готові, але в тилу залишалося ізюмське угрупування, яке перевищувала своєю чисельністю тих, хто наступав", – сказав політолог.

Але, за його словами, це угруповання на Ізюмщині, залишивши важку техніку, зараз безладно втікає, але хтось міг загинути чи потрапити в полон.

Тобто розгром дійсно вартий того, щоб бути записаним у світову воєнну історію. І ті, хто жє його аторами, планувальниками, достойні того, щоб бути поруч з Цезаром, Наполеоном чи інші, вписані в такі аналоги історії,

– сказав Молчанов.

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