Об этом 24 каналу сказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. Он подчеркнул, что сейчас распространено мнение, что ВСУ наступлением на Юге отвлекли россию от харьковского направления. Все из-за сногсшибательных успехов украинской армии.

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По его словам, если считать, что Купянск также освобожден ВСУ, то там остается только железнодорожная станция и прилегающий пгт Купянск-Узловой.

Так же Изюм, который еще не зачищен, но уже оставлен оккупантами, которые смогли сбежать. Более того, из окруженного Святогорска россияне тоже сбежали. По Лиману точных сведений нет, сами россияне пишут, что там бои, или они уже тоже сбежали,

– отметил Молчанов.

Активист спрашивает, можно ли это считать чудом в истории, как вот 6-дневная война Израиля против Египта, потому что там было огромное преимущество, или операция Красной армии на Крымском фронте.

"В эти ряды, пожалуй, будет записана и эта Харьковская контрнаступательная операция. Потому что, несмотря на то, что россияне в меньшинстве противостояли наступающим украинским частям, они не были готовы, но в тылу оставалась изюмская группировка, которая превышала своей численностью наступающих", – сказал политолог.

Но, по его словам, эта группировка на Изюмщине, оставив тяжелую технику, сейчас беспорядочно убегает, но кто-то мог погибнуть или попасть в плен.

То есть разгром действительно достоин того, чтобы быть записанным в мировую военную историю. И те, кто является его авторами, планировщиками, достойны того, чтобы быть рядом с Цезарем, Наполеоном или другими, вписанными в такие аналоги истории,

– сказал Молчанов.

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