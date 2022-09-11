На успіхи ЗСУ 11 вересня відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Русская весна"? Ні… Фантастична жовто-блакитна осінь — як початок кінця російської варварської імперії", – написав Подоляк.

Де ще замайорів український прапор

У соцмережах поширюють фото та відео, як у Вовчанську на Харківщині, що майже біля кордону з росією, встановили синьо-жовтий прапор. Триколор окупантів опинився у смітнику. Саме до Вовчанська загарбники тікали з Куп'янська й навіть оголосили його новим центром Харківської області.

Також синьо-жовтий стяг підняли у Козачій Лопані. Це селище росіяни використовували як плацдарм для підготовки наступу на Харків.

Успіхи ЗСУ

В Американському інституті війни повідомили, що українські військові змогли прорвати оборону окупантів на 70 кілометрів. ЗСУ з 6 вересня звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

"Український контрнаступ у Харківській області розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь росії. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма", – кажуть в ISW.

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