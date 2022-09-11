У професійне свято танкістів 24 канал поспілкувалися з представниками титанів війни. Захисники розповіли про специфіку своєї роботи та те, як щоденно наближають перемогу над ворогом.

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"Якщо артилерія – боги війни, то танки – це титани війни"

Командир танкової роти ССО "Азов Київ" з позивним "Фокс" з 2015 року був танкістом у маріупольському гарнізоні. Потім звільнився та жив мирним життям. У 2022 році чоловік знову став на захист України.

Треба було повертатися, бо було мало танкістів. Наші хлопці, які там воювали, – хто попав у полон, а хто загинув. Прийшлося повертатися, починати роботу та вчити молодих хлопців воювати, виживати та корисно використовувати ці сильні машини. Вони мені подобаються. Мій друг каже: "Якщо артилерія – боги війни, то танки – це титани війни",

– розповів він.

У порівнянні з 2015 роком війна стала важчою. Сучасні види зброї – гелікоптери Apache, ПТУРи, ракети – все це протитанкове. За словами "Фокса", танк на полі бою для будь-якого супротивника – це дуже велика проблема і його якось намагаються "прибрати". Чоловік розповів, що бійці "Азову" стараються використовувати машини максимально ефективно.



​Командир танкової роти ССО "Азов" Київ "Фокс" / Фото надане захисником

Позивний "Фокс" означає лисицю, якій треба прийти в курятник та дістати кількох курчат, тобто кацапів. Це і вогневі точки, і техніка, і склади. Прийти, взяти, що треба і при цьому вижити, залишитися цілими, принести користь і бути для противника проблемою. І хлопці цим переймаються, їм це подобається. Вони стараються це приймати, робити в такому ж темпі та режимі з натхненнями і вподобаннями,

– наголосив він.



Український прапор бійців "Азову" / Фото надане "Фоксом"

"Хитрість танкістів дуже помагає, вони роблять чудеса для Батьківщини"

"Фокс" розповів, що Україні дуже допомагає Польща. Вона дала свої машини, оснащені за новими технологіями, з тепловізорами та іншими цікавими речами. Але, додав він, все одно суть цих машин – у людях, які хочуть, яким подобається, які займаються, стараються і яким цікаво використовувати ці машини і воювати.

Не секрет, що були і бої в Югославії, коли використовувалася сучасна техніка та авіація, але югослави воювали зі старою зброєю і це було ефективно. Так і ми стараємось воювати. Машинки хоч і старенькі, але хитрість хлопців помагає і вони роблять чудеса для захисту Батьківщини,

– наголосив командир танкової роти.



Суть ефективності танків – у людях, які добре роблять свою справу / Фото надане "Фоксом"

Боєць зауважив, що багато часу йде на підготовку технічного стану, адже танки не нові. Тому доводиться займатися з бійцями, щоб підготуватися до бою. За словами "Фокса", хоч вони і молоді, однак дуже вмотивовані. Вони хочуть щось знати і вчаться. І творять чудеса військової підготовки та знань.

Це війна за нашу свободу, за наш мир, наші традиції та наші цінності. Я черкащанин з Холодного Яру. І в нас споконвіку у традиціях була свобода або смерть. Тільки так і ніяк інакше. Повірте мені, "Азов" кожен день на 20 – 30 метрів просувається вперед. Я можу з точністю сказати, що "Азов" на Запорізькому напрямку тільки йшов вперед. Потроху, але ми завжди йшли на свій напрямок, на свою історичну Батьківщину, у наше серце – Маріуполь. Ми будем йти туди і нас нічого не зупинить,

– наголосив "Фокс".



Захисники намагаються просуватися в сторону Маріуполя / Фото надане командиром танкової роти ССО "Азов" Київ

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"Танк – складна система, яка має багато нюансів"

Дмитро з позивним "Діоген" служить в танковому батальйоні однієї з бригад сухопутних військ України, він – заступник командира роти з озброєння. Служить вдруге, адже раніше вже був на службі у 2015 – 2016 роках. Зараз завдання бійця полягає у координації ремонтів танків та готовності техніки до бойових дій – щоб у неї все було нормально з боєкомплектом, паливно-мастильними матеріалами, щоб постачалися всі запчастини у випадку, якщо танк вийде з ладу та потребуватиме ремонту.

Звісно, небезпечні ситуації бувають. Це і обстріли, і доставка боєкомплектів, яка також буває досить лірична,

– розповів він.



Дмитро, заступник командира роти з озброєння / Фото надані чоловіком

Головна особливість роботи танкістів – це важкі 40-тонні та маневрені машини. Танковий екіпаж – це три людини. Відповідно, танкові підрозділи мають дуже мало людей у порівнянні з піхотними підрозділами. Головна ударна сила танку в тому, що це дуже маневрена машина, бойова пушка, що може здійснювати дуже швидкі дії. А також це досить точний механізм, який б’є до десяти кілометрів.

Власне так їх і використовують, якщо не вистачає артилерії, або якщо треба швидко десь вискочити та щось швидко роздовбати, щоб прикрити піхоту. Танк – досить складна система, яка має багато нюансів. І для того, щоб він не ламався, щоб він вижимав з себе максимум можливостей, навчання екіпажу має бути дуже професійним,

–зауважив "Діоген".

Українські танкісти дуже вмотивовані та всі досягають певного рівня. Дмитро зазначив, що пишається окремими речами та діями своєї роти і танкового підрозділу.

"Танки, як ті звірі, можуть вистрибувати нізвідки і швидко виконувати бойову задачу"

За словами чоловіка, танки можуть швидко виходити з поля бою, якщо їх неправильно застосовувати. Адже з одного боку це дуже живуча машина, а з іншого – досить складна. Крім того, крок вперед зробили засоби протитанкового ураження. Якщо танк виходить з ладу, то в бойових умовах відремонтувати його, як правило, можливості немає. Бойову машину треба відганяти на ремонтні бази та на завади. І це все займає час.

Відповідно, немає повної комплектації танками. Можливо, вихід у тому, щоб танкові підрозділи були забезпечені з запасом. Тобто якщо у танковій роті є певна кількість танків і ще два танки резервних, то коли один вийде з ладу, можна взяти інший. Хоча з іншого боку, кращий варіант, аби екіпаж був з танками і всі стадії ремонту проходили в його присутності. Як мінімум, щоб здача була саме цьому екіпажу і щоб вони все перевіряли,

– додав він.



Танки – точний механізм, який б’є до десяти кілометрів / Фото з офіційної сторінки Міноборони

За словами Дмитра, у 2022 році танки перестали грати роль основної бойової одиниці. Основну, на даний час, все ж відіграє ракетна та звичайна артилерія. Цей вид військ зробив великий крок вперед за останнє десятиліття. Тому танки грають зараз другорядну роль для прикриття піхоти.

Тим не менш, в окремих локальних операціях вони застосовуються. І якщо вони використовуються правильно, то діють дуже ефективно, оскільки це маневрені машини. Вони, як ті звірі, можуть вистрибувати нізвідки, швидко виконати бойову задачу, швидко зникати та мають величезну вражаючу силу,

– наголосив чоловік.

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Ворожі танкісти також бувають різні. У тому числі непогано навчені, гарно підготовлені, професійні та з тактичним кругозором. За словами Дмитра, їх потрібно знищувати, а для цього треба вчитися та готуватися. На його думку, головна перевага українців – це мотивація.

Ми б’ємося за свою землю, це впливає на багато речей і це абсолютний аргумент в усіх суперечках, які бувають. Цього немає у росіян. Я взагалі не розумію, яка в них мотивація, крім того, що їм хочеться якихось зайвих трьох унітазів, двох пральних машин і "почухати своє почуття власної величі", що вони такі, що можуть йти і когось вбивати на чужій землі. Але після перших ударів по морді у них все буде гірше,

– сказав він.



Дмитро наголошує, що українці б'ються за свою землю / Фото надане чоловіком

"Теперішня війна – священна, щоб тут був мир, було щастя, дитячий сміх"

Чоловік зазначив, що "ця війна – це бажання вибити все г*вно з придурків, які полізли на нашу землю, зруйнували багато доль і життів". Військовий чітко розуміє, що за їхніми спинами мирне життя, яке хочеться захистити.

Ми служили у Бахмуті й Соледарі. Ці зруйновані підприємства, зруйновані будинки… Мало кому побажаєш такої долі. І ця війна – це бажання раз і назавжди пояснити цим оркам, свинособакам, що вони будуть покарані за те, що вони таке роблять з нашою землею. Це священна війна за те, щоб тут був мир, було щастя, дитячий сміх. І вулиці Бахмута були не у вирвах по 5 метрів в глибину і півтора десятка метрів у діаметрі, а в дітях, людях, в красивих парах. Власне, за це ми і б’ємося,

– наголосив він.

Дмитро також побажав усім людям цінувати кожну мить свого життя і насолоджуватися ним. А ще, чоловік вірить, що ми обов'язково переможемо й тоді настане час разом відбудовувати Україну.

"Будьте щасливі, українці. Все, що хочеться сказати – цінуйте кожну мить, коли ви можете бути з рідним, коли ви можете насолодитися чимось хорошим, гарним і красивим. Хочу побажати, щоб найближчим часом у нас була перемога. Щоб ми взялися розбудовувати нашу країну та наші домівки з новими силами, відновлювати наше життя та бути щасливими".

24 канал вітає усіх захисників-танкістів з професійним святом. Ви – справжні титани цієї війни і разом з іншими військовими наближаєте нашу перемогу. Дякуємо вам за щоденний подвиг!