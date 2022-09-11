В профессиональный праздник танкистов 24 канал пообщались с представителями титанов войны. Защитники рассказали о специфике своей работы и о том, как ежедневно приближают победу над врагом.

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"Если артиллерия – боги войны, то танки – это титаны войны"

Командир танковой роты ССО "Азов Киев" с позывным "Фоксом" с 2015 года был танкистом в мариупольском гарнизоне. Затем уволился и жил мирной жизнью. В 2022 году мужчина снова встал на защиту Украины.

Надо было возвращаться, потому что было мало танкистов. Наши ребята, которые там воевали, кто попал в плен, а кто погиб. Пришлось возвращаться, начинать работу и учить молодых ребят воевать, выживать и использовать эти сильные машины. Они мне нравятся. Мой друг говорит: "Если артиллерия – боги войны, то танки – это титаны войны",

– рассказал он.

По сравнению с 2015 годом война стала тяжелее. Современные виды оружия – вертолеты Apache, ПТУРы, ракеты – все это противотанковое. По словам "Фокса", танк на поле боя для любого противника – это очень большая проблема и его как-то пытаются "убрать". Мужчина рассказал, что бойцы "Азова" стараются использовать машины максимально эффективно.



​Командир танковой роты ССО "Азов" Киев "Фокс" / Фото предоставлено защитником

Позывной "Фокс" означает лиса, которой нужно прийти в курятник и достать нескольких цыплят, то есть кацапов. Это и огневые точки, и техника, и склады. Прийти, взять, что нужно и при этом выжить, остаться целым, принести пользу и быть для противника проблемой. И ребята этим живут, им это нравится. Они стараются это принимать, делать в таком же темпе и режиме с вдохновением и предпочтением.

– подчеркнул он.



Украинский флаг бойцов "Азова" / Фото предоставлено "Фоксом"

"Хитрость танкистов очень помогает, они совершают чудеса для Родины"

"Фокс" рассказал, что Украине очень помогает Польша. Она дала свои машины, оснащенные новыми технологиями, с тепловизорами и другими интересными вещами. Но, добавил он, все равно суть множества машин – в людях, которые хотят, которым нравится, занимаются, стараются и которым интересно использовать эти машины и воевать.

Не секрет, что были и бои в Югославии, когда использовались современная техника и авиация, но югославы воевали со старым оружием и это было эффективно. Так и мы стараемся воевать. Машинки хоть и старушки, но хитрость ребят помогает и они совершают чудеса для защиты Родины,

– подчеркнул командир танковой роты.



Суть эффективности танков – в людях, хорошо делающих свое дело / Фото предоставлено "Фоксом"

Боец отметил, что много времени уходит на подготовку технического состояния, ведь танки не новые. Потому приходится заниматься с бойцами, чтобы подготовиться к бою. По словам "Фокса", хоть они и молоды, но очень мотивированы. Они хотят что-нибудь знать и учатся. И творят чудеса военной подготовки и знаний.

Это война за нашу свободу, за наш мир, наши традиции и ценности. Я черкасщанин из Холодного Яра. И у нас испокон веков в традициях была свобода или смерть. Только так и не как иначе. Поверьте мне, "Азов" каждый день на 20-30 метров продвигается вперед. Я могу с точностью сказать, что "Азов" в Запорожском направлении только шел вперед. Понемногу, но мы всегда шли на свое направление, на свою историческую Родину, в наше сердце – Мариуполь. Мы будем идти туда и нас ничего не остановит,

– подчеркнул "Фокс".



Защитники пытаются продвигаться в сторону Мариуполя / Фото предоставлено командиром танковой роты ССО "Азов" Киев

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"Танк – сложная система, имеющая много нюансов"

Дмитрий с позывным "Диоген" служит в танковом батальоне одной из бригад сухопутных войск Украины, он – заместитель командира роты по вооружению. Служит второй раз, ведь раньше уже был на службе в 2015-2016 годах. Сейчас задача бойца заключается в координации ремонтов танков и готовности техники к боевым действиям – чтобы у нее все было нормально с боекомплектом, горюче-смазочными материалами, чтобы поставлялись все запчасти в случае, если танк выйдет из строя и потребует ремонта.

Конечно, опасные ситуации бывают. Это и обстрелы, и доставка боекомплектов, которая тоже бывает достаточно лирическая,

– рассказал он.



Дмитрий, заместитель командира роты по вооружению / Фото предоставлены мужчиной

Главная особенность работы танкистов – это тяжелые 40-тонные и маневренные машины. Танковый экипаж – это три человека. Соответственно, у танковых подразделений очень мало людей по сравнению с пехотными подразделениями. Главная ударная сила танка в том, что это очень маневренная машина, боевая пушка, которая может совершать очень быстрые действия. А также это достаточно четкий механизм, который бьет до десяти километров.

Собственно так их и используют, если не хватает артиллерии, или если нужно быстро выскочить где-то и что-то быстро раздолбать, чтобы прикрыть пехоту. Танк – достаточно сложная система, у которой много нюансов. И для того, чтобы он не ломался, чтобы он выжимал из себя максимум возможностей, обучение экипажу должно быть очень профессиональным,

–заметил "Диоген".

Украинские танкисты очень мотивированы и все достигают определенного уровня. Дмитрий отметил, что гордится отдельными вещами и действиями своей роты и танкового подразделения.

"Танки, как звери, могут выпрыгивать ниоткуда и быстро выполнять боевую задачу"

По словам мужчины, танки могут быстро выходить из поля боя, если их неправильно применять. Ведь с одной стороны это очень живучая машина, а с другой – довольно сложная. Кроме того, шаг вперед сделали средства противотанкового поражения. Если танк выходит из строя, то в боевых условиях отремонтировать его, как правило, нет возможности. Боевую машину нужно отгонять на ремонтные базы и на заводы. И это занимает все время.

Соответственно нет полной комплектации танками. Возможно, выход состоит в том, чтобы танковые подразделения были обеспечены с запасом. То есть если в танковой роте есть определенное количество танков и еще два резервных танка, то когда один выйдет из строя, можно взять другой. Хотя с другой стороны, лучший вариант, чтобы экипаж был с танками и все стадии ремонта проходили в его присутствии. Как минимум, чтобы сдача была именно этому экипажу и чтобы они все проверяли,

– добавил он.



Танки – точный механизм, бьющий до десяти километров / Фото с официальной страницы Минобороны

По словам Дмитрия, в 2022 году танки перестали играть роль основной боевой единицы. Основную в настоящее время все же играет ракетная и обычная артиллерия. Этот вид войск сделал большой шаг вперед за последнее десятилетие. Поэтому танки играют сейчас второстепенную роль для прикрытия пехоты.

Тем не менее, в отдельных локальных операциях они используются. И если они используются правильно, то действуют очень эффективно, потому что это маневренные машины. Они, как звери, могут выпрыгивать ниоткуда, быстро выполнить боевую задачу, быстро исчезать и обладают огромной поразительной силой.

– подчеркнул мужчина.

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Вражеские танкисты также бывают разные. Среди них неплохо обученные, хорошо подготовленные, профессиональные и с тактическим кругозором. По словам Дмитрия, их нужно уничтожать, а для этого нужно учиться и готовиться. По его мнению, главное преимущество украинцев – мотивация.

Мы деремся за свою землю, это влияет на многие вещи и это абсолютный аргумент во всех бывающих спорах. Этого нет у россиян. Я вообще не понимаю, какая у них мотивация, кроме того, что им хочется каких-то лишних трех унитазов, двух стиральных машин и "почесать свое чувство собственного величия", что они такие, что могут идти и кого-то убивать на чужой земле. Но после первых ударов по морде у них все будет хуже,

– сказал он.



Дмитрий отмечает, что украинцы дерутся за свою землю / Фото предоставлено мужчиной

"Нынешняя война – священная, чтобы здесь был мир, было счастье, детский смех"

Мужчина отметил, что "эта война – это желание выбить все г*вно из придурков, которые полезли на нашу землю, разрушили много судеб и жизней". Военный четко понимает, что за их спинами мирная жизнь, которую хочется защитить.

Мы служили в Бахмуте и Соледаре. Эти разрушенные предприятия, разрушенные дома… Мало кому пожелаешь такой судьбы. И эта война – это желание раз и навсегда объяснить этим оркам, свинособакам, что они будут наказаны за то, что они делают с нашей землей. Это священная война за то, чтобы здесь был мир, было счастье, детский смех. И улицы Бахмута были не в воронках по 5 метров в глубину и в полтора десятка метров в диаметре, а в детях, людях, в красивых парах. Собственно, за это мы и деремся,

– подчеркнул он.

Дмитрий также пожелал всем людям ценить каждый миг своей жизни и наслаждаться им. А еще мужчина верит, что мы обязательно победим и тогда придет время вместе отстраивать Украину.

"Будьте счастливы, украинцы. Все, что хочется сказать – цените каждый миг, когда вы можете быть с родными, когда вы можете насладиться чем-то хорошим и красивым. Хочу пожелать, чтобы в ближайшее время у нас была победа. Чтобы мы взялись строить нашу страну и наши дома с новыми силами, восстанавливать нашу жизнь и быть счастливыми".

24 канал поздравляет всех защитников-танкистов с профессиональным праздником. Вы – настоящие титаны этой войны и вместе с другими военными приближаете нашу победу. Спасибо вам за ежедневный подвиг!