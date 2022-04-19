В Литве запретили использовать георгиевскую ленту, буквы Z и V, символизирующие войну России в Украине. Наказанием станет штраф от 300 до 1500 евро.

Правительство Литвы одобрило изменения в законодательстве, запрещающие символы тоталитарных или авторитарных режимов, которые используются для пропаганды российской агрессии.

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В частности, одобренный документ предусматривает запрет георгиевской ленты, буквы Z и V. За демонстрацию этой символики предусмотрен штраф:

в размере от 300 до 900 евро для частных лиц,

в размере от 800 до 1500 евро для юридических лиц и компаний.

Изменения этого закона необходимы для нашей национальной безопасности, если мы хотим избежать такой судьбы, как Украина, и превентивно действовать с российской пропагандой,

– сказала одна из авторов законопроекта Ионика Ошмянскене.

Отметим, что буквы латинского алфавита V и Z российские войска используются для маркировки своей техники. Поэтому эти символы стали ассоциироваться с агрессией России против Украины после её начала 24 февраля.

Уже несколько стран запрещают использование этих символов. К примеру, в Германии демонстрация буквы Z считается противозаконной.

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