Уряд Литви схвалив зміни до законодавства, що забороняють символи тоталітарних або авторитарних режимів, які використовуються для пропаганди російської агресії.

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Зокрема, схвалений документ передбачає заборону георгіївської стрічки, літери Z і V. За демонстрацію цієї символіки передбачено штраф:

у розмірі від 300 до 900 євро для звичайних людей,

у розмірі від 800 до 1500 євро для юридичних осіб та компаній.

Зміни цього закону необхідні для нашої національної безпеки, якщо ми хочемо уникнути такої долі, як Україна, і превентивно діяти з російською пропагандою,

– сказала одна з авторів законопроєкту Іоніка Ошмянскене.

Зазначимо, що літери латинського алфавіту V і Z російські війська використовують для маркування своєї техніки. Тому ці символи почали асоціюватися з агресією Росії проти України після її початку 24 лютого.

Вже кілька країн заборони використання цих символів. Наприклад, у Німеччині демонстрація літери Z вважається протизаконною.

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