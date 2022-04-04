В Литве зарегистрировали около 40 тысяч беженцев из Украины

Из-за полномасштабного вторжения России и войну против Украины миллионы наших граждан вынуждены были покинуть родину. В частности, матери с детьми и пожилые люди.

В Литве уже зарегистрировано 39 347 беженцев из Украины. По данным Департамента статистики страны, среди них почти половина – несовершеннолетние.

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Известно, что более 4 тысяч вынужденных беженцев, прибывших в Литву – дети до 6-ти лет. Еще более 12 тысяч – несовершеннолетние от 6 до 18 лет.

Многие украинские беженцы уже обратились за получением вида на временное проживание по гуманитарным соображениям.

Напомним, что за все время войны России против Украины границы нашего государства покинули более 4 миллионов человек.

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